Росія атакувала Одесу: загинула жінка, спалахнула пожежа в багатоповерхівці
У ніч на 19 липня російські війська завдали чергового удару по Одесі. Місто атакували ворожі безпілотники – понад 20 БпЛА заходило з різних боків
Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов та пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Внаслідок атаки виникла пожежа в дев'ятиповерховому житловому будинку. Вогонь охопив квартири з 6-го по 9-й поверхи.
З палаючих квартир вдалося врятувати п’ятьох людей. На жаль, одна зі врятованих — жінка — згодом померла.
На місці події працювали психологи ДСНС і Національної поліції, які надавали допомогу постраждалим мешканцям. Із пошкоджених осель також евакуювали домашніх тварин.
Інформація щодо кількості постраждалих наразі уточнюється.
Нагадаємо, напередодні у Дніпрі пролунав потужний вибух. Росіяни атакували місто балістичною ракетою.