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19 липня 2025, 09:04

Росія атакувала Одесу: загинула жінка, спалахнула пожежа в багатоповерхівці

19 липня 2025, 09:04
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фото: ДСНС Одещини
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У ніч на 19 липня російські війська завдали чергового удару по Одесі. Місто атакували ворожі безпілотники – понад 20 БпЛА заходило з різних боків

Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов та пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Внаслідок атаки виникла пожежа в дев'ятиповерховому житловому будинку. Вогонь охопив квартири з 6-го по 9-й поверхи.

З палаючих квартир вдалося врятувати п’ятьох людей. На жаль, одна зі врятованих — жінка — згодом померла.

На місці події працювали психологи ДСНС і Національної поліції, які надавали допомогу постраждалим мешканцям. Із пошкоджених осель також евакуювали домашніх тварин.

Інформація щодо кількості постраждалих наразі уточнюється.

Нагадаємо, напередодні у Дніпрі пролунав потужний вибух. Росіяни атакували місто балістичною ракетою.

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