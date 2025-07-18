На Херсонщине россияне атаковали мужчину на велосипеде: он погиб
Сегодня, 18 июля, в поселке Велетенское Белозерское общины российские военные атаковали дроном местного жителя 1990 года рождения. Мужчина ехал на велосипеде
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
По его словам, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Медики констатировали его смерть на месте.
"Мое соболезнование родным и близким погибшего", – отметил Прокудин.
Напомним, накануне россияне атаковали авто главного раввина Херсона, в машине была его жена и маленький ребенок. К счастью, никто не пострадал.
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