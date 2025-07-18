В Днепре взрыв: город под ударом баллистики
В Днепре раздался мощный взрыв. Россияне атаковали город баллистической ракетой
Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает RegioNews.
В 19:51 Воздушные силы Украины предупреждали, что из аннексированного Крыма вылетела скоростная цель. Впоследствии в мониторинговых каналах появились сообщения, что на Днепр летит Искандер. Уже около 19:55 в городе раздались взрывы.
В области до сих пор объявлена воздушная тревога. Местным жителям следует находиться в безопасных местах. Информации о пострадавших или повреждении инфраструктуры пока нет.
Напомним, ранее российские войска атаковали Кривой Рог, Никопольский и Синельниковский районы. В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура. Имеются также пострадавшие среди местных жителей.
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