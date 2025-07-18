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18 июля 2025, 19:57

В Днепре взрыв: город под ударом баллистики

18 июля 2025, 19:57
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Иллюстративное фото
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В Днепре раздался мощный взрыв. Россияне атаковали город баллистической ракетой

Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает RegioNews.

В 19:51 Воздушные силы Украины предупреждали, что из аннексированного Крыма вылетела скоростная цель. Впоследствии в мониторинговых каналах появились сообщения, что на Днепр летит Искандер. Уже около 19:55 в городе раздались взрывы.

В области до сих пор объявлена воздушная тревога. Местным жителям следует находиться в безопасных местах. Информации о пострадавших или повреждении инфраструктуры пока нет.

Напомним, ранее российские войска атаковали Кривой Рог, Никопольский и Синельниковский районы. В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура. Имеются также пострадавшие среди местных жителей.

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