Российская авиация бомбила Степногорск КАБами: погиб мужчина
Ночью 18 июля российская авиация нанесла удары авиабомбами по поселку Степногорск Васильевского района. В результате атаки погиб мирный житель
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, оккупанты ударили КАБами по жилой застройке общины. В нескольких многоэтажных домах возник пожар.
"64-летний мужчина погиб в результате атаки россиян на Степногорскую общину. Его тело обнаружили на месте прилета", – говорится в сообщении.
Напомним, сегодня утром Россия атаковала Запорожский район "шахедами". В результате ударов возникли пожары, ранен 79-летний мужчина.
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