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18 июля 2025, 13:50

В Херсоне спасатели попали под повторный обстрел во время ликвидации пожара

18 июля 2025, 13:50
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фото: ГСЧС Херсонщины
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В Херсоне спасатели ликвидировали масштабный пожар в нежилом здании площадью около 800 кв. м, возникшая в результате очередного российского обстрела. Во время тушения огня враг нанес повторный удар по месту происшествия

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

К счастью, спасатели не пострадали – чрезвычайники вовремя отошли к укрытию.

Кроме того, под обстрел попал и жилой дом.

Спасатели эвакуировали человека из заблокированного помещения. От госпитализации пострадавший отказался.

Как известно, оккупанты намеренно атакуют дронами спасателей. Недавно россияне обнародовали шокирующее видео атаки на работников ГСЧС.

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