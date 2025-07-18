В Херсоне спасатели попали под повторный обстрел во время ликвидации пожара
В Херсоне спасатели ликвидировали масштабный пожар в нежилом здании площадью около 800 кв. м, возникшая в результате очередного российского обстрела. Во время тушения огня враг нанес повторный удар по месту происшествия
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
К счастью, спасатели не пострадали – чрезвычайники вовремя отошли к укрытию.
Кроме того, под обстрел попал и жилой дом.
Спасатели эвакуировали человека из заблокированного помещения. От госпитализации пострадавший отказался.
Как известно, оккупанты намеренно атакуют дронами спасателей. Недавно россияне обнародовали шокирующее видео атаки на работников ГСЧС.
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