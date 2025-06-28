В Одессе "Шахед" попал в многоэтажку
Армия РФ в ночь на 28 июня атаковала Одессу ударными беспилотниками типа "Шахед"
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспильне Одесса.
Известно, что дрон ударил по 21-этажному жилому дому. В результате попадания возник пожар на 7, 8 и 9 этажах. Люди оказались заблокированы в квартирах. С многоэтажки эвакуированы 5 человек, среди них – ребенок.
После тушения пожара на месте попадания спасатели извлекли из-под завалов тела супругов.
В медицинские учреждения госпитализировали двое пострадавших детей и четверых взрослых.
Напомним, 20 июня российская армия нанесла массированный удар беспилотниками по Одессе.
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