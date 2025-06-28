В Одессе "Шахед" попал в многоэтажку

фото: Суспильне Одесса

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспильне Одесса.

Известно, что дрон ударил по 21-этажному жилому дому. В результате попадания возник пожар на 7, 8 и 9 этажах. Люди оказались заблокированы в квартирах. С многоэтажки эвакуированы 5 человек, среди них – ребенок.

После тушения пожара на месте попадания спасатели извлекли из-под завалов тела супругов.

В медицинские учреждения госпитализировали двое пострадавших детей и четверых взрослых.

Напомним, 20 июня российская армия нанесла массированный удар беспилотниками по Одессе.