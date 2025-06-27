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27 июня 2025, 17:46

В Одессе делец за взятку пытался получить данные о секретных разработках ВСУ

27 июня 2025, 17:46
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Фото: СБУ
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В Одессе задержан мужчина, который предложил взятку инженеру местного завода. За деньги он хотел узнать разработки для Минобороны Украины

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Правоохранители задержали представителя частной компании в Одессе. Известно, что он за взятку надеялся получить засекреченную документацию по авиационным разработкам. Как выяснили правоохранители, речь идет о закрытых сведениях по модернизации бортового оборудования боевых самолетов ВСУ.

Делок предложил взятку инженеру местного завода, который осуществляет опытно-конструкторские работы по заказу Минобороны Украины. Задержали его "на горячем" в момент передачи денег.

Теперь ему грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ задержала военного, который передавал данные россиянам. В частности, он должен был собрать точные координаты подразделения, охраняющего комплексы "Нептун", контролирующие акваторию Черного моря.

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