В Одессе резко возросло количество раненых после ночной атаки россиян

фото: Укринформ

Число пострадавших в результате удара российского «Шахеда» по жилому дому увеличилось до 14 человек

Об этом сообщил в Телеграмме начальник Одесской ОВА Олег Кипер , передает RegioNews.

"В результате ночного дронового удара по Одессе пострадали 14 человек, трое из них дети", - написал он.

По состоянию на утро 28 июня на стационарном лечении остаются 6 раненых, из них трое (среди которых один ребенок) в тяжелом состоянии. Другие продолжают лечение амбулаторно.

"Наши медики делают все для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье каждому", - добавил Кипер.

Напомним, в Одессе "Шахед" попал в многоэтажку.