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17 июня 2025, 07:56

Утренняя атака на Одессу: десятки раненых, повреждена гражданская инфраструктура

17 июня 2025, 07:56
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фото: Одесская ОВА
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На рассвете 17 июня российские войска совершили массированную атаку на Одессу с использованием ударных беспилотников. Несмотря на активную работу наших бойцов ПВО, в городе есть разрушение

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер , передает RegioNews .

По его словам, в результате вражеского удара вспыхнули масштабные пожары.

Повреждены жилые дома, инклюзивный центр, дошкольное учреждение, гаражи и другие объекты мирного назначения.

По состоянию на 6:30 известно о 13 госпитализированных лицах. Медики оказывают помощь пострадавшим. По предварительным данным, под завалами могут находиться люди.

На местах работают спасатели, пожарные и медицинские службы.

Напомним, этой ночью 17 июня, враг совершил комбинированную атаку на Киев, используя ударные дроны и баллистику. В городе значительные разрушения. По данным КМВА, известно о 14 погибших и 40 пострадавших.

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