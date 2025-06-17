Утренняя атака на Одессу: десятки раненых, повреждена гражданская инфраструктура

фото: Одесская ОВА

На рассвете 17 июня российские войска совершили массированную атаку на Одессу с использованием ударных беспилотников. Несмотря на активную работу наших бойцов ПВО, в городе есть разрушение

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер , передает RegioNews .

По его словам, в результате вражеского удара вспыхнули масштабные пожары.

Повреждены жилые дома, инклюзивный центр, дошкольное учреждение, гаражи и другие объекты мирного назначения.

По состоянию на 6:30 известно о 13 госпитализированных лицах. Медики оказывают помощь пострадавшим. По предварительным данным, под завалами могут находиться люди.

На местах работают спасатели, пожарные и медицинские службы.

Напомним, этой ночью 17 июня, враг совершил комбинированную атаку на Киев, используя ударные дроны и баллистику. В городе значительные разрушения. По данным КМВА, известно о 14 погибших и 40 пострадавших.