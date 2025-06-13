Инцидент в Одессе: мужчина ударил ножом представителя ТЦК
В Одессе задержан мужчина, который, убегая от представителей территориального центра комплектования, ранил военнослужащего ножом. Полиция и ТЦК пока не комментируют инцидент
Соответствующее видео появилось в местных Телеграмм-каналах, передает RegioNews.
Отмечается, что событие произошло на улице Шота Руставели.
По данным очевидцев, мужчина убегал от представителей ТЦК. Его сначала задержали, но в какой-то момент он достал нож и нанес удар.
Пострадавшего военного госпитализировали, а нападавшего — доставили в отделение полиции.
Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика!
Официальной информации от ТЦК или правоохранительных органов по состоянию на утро 13 июня нет. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, на Харьковщине задержали мужа и жену. Они ударили полицейского и представителя ТЦК. Теперь им будет угрожать заключение.
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