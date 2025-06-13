06:15  13 июня
Силы обороны получили на вооружение гексакоптер-бомбардировщик "Волыняка"
05:05  13 июня
В багажнике и через Днестр: на Винниччине разоблачили "семейный" побег от мобилизации
02:55  13 июня
Певец Melovin пережил операцию: артист рассказал, как это было
UA | RU
UA | RU
13 июня 2025, 07:39

Инцидент в Одессе: мужчина ударил ножом представителя ТЦК

13 июня 2025, 07:39
Читайте також українською мовою
фото: скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

В Одессе задержан мужчина, который, убегая от представителей территориального центра комплектования, ранил военнослужащего ножом. Полиция и ТЦК пока не комментируют инцидент

Соответствующее видео появилось в местных Телеграмм-каналах, передает RegioNews.

Отмечается, что событие произошло на улице Шота Руставели.

По данным очевидцев, мужчина убегал от представителей ТЦК. Его сначала задержали, но в какой-то момент он достал нож и нанес удар.

Пострадавшего военного госпитализировали, а нападавшего — доставили в отделение полиции.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика!

Официальной информации от ТЦК или правоохранительных органов по состоянию на утро 13 июня нет. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, на Харьковщине задержали мужа и жену. Они ударили полицейского и представителя ТЦК. Теперь им будет угрожать заключение.

Читайте также: Методы ТЦК прямо пропорциональны поведению украинцев

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Одесса военные полиция мобилизация мужчина ТЦК нож ножевое ранение
На Харьковщине супругам объявили о подозрении из-за избиения полицейского: что им грозит
12 июня 2025, 23:55
В Тернопольской области нетрезвый мужчина на мопеде пытался подкупить полицейских
12 июня 2025, 10:55
Все новости »
11 июня 2025
Блэкаут на оккупированных Запорожье и Херсонщине. Как ВСУ сорвали планы россиян по ЗАЭС
Украинская армия сорвала коварные планы российских окупантов, которые "не замечали" представители импотентного МАГАТЭ
04 июня 2025
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Конец сезона-2024/25 в отечественном футболе ознаменовался интересным событием. Из первой лиги ПФЛ в Премьер-лигу поднялся СК "Полтава", а в обратном направлении из УПЛ в низший дивизион отправилась д...
02 июня 2025
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Возможно, в будущем в учебниках истории будет записано, что СБУ операцией "Паутина" сделала невозможным Третью мировую войну
30 мая 2025
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Президент США продолжает ожидать адекватности от президента России. Дождется ли?
Пытался обокрасть квартиру и хранил боеприпасы: житель Ровно проведет 5 лет за решеткой
13 июня 2025, 08:22
Россияне убили 2 и ранили 5 жителей Донецкой области
13 июня 2025, 08:10
Кредиты без согласия: на Ровенщине работница банка обманула трех клиенток
13 июня 2025, 07:59
Жители Херсонщины получат более 2,5 млн грн денежной помощи: что известно
13 июня 2025, 07:55
Войска РФ сбросили на Запорожскую область 10 авиабомб: есть жертва и пострадавшие
13 июня 2025, 07:30
Синоптики предупреждают: Украину накроет штормовой ветер
13 июня 2025, 07:16
На Львовщине с помощью дрона задержали жителя Киева, который третий раз пытался сбежать за границу
13 июня 2025, 07:10
В ВМС рассказали, сколько в море ракет типа "Калибр"
13 июня 2025, 07:05
На Житомирщине утонули два человека
13 июня 2025, 06:45
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Блэкаут на оккупированных Запорожье и Херсонщине. Как ВСУ сорвали планы россиян по ЗАЭС
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Все публикации »
Александр Коваленко
Павел Казарин
Марианна Безуглая
Все блоги »