Инцидент в Одессе: мужчина ударил ножом представителя ТЦК

фото: скриншот с видео

В Одессе задержан мужчина, который, убегая от представителей территориального центра комплектования, ранил военнослужащего ножом. Полиция и ТЦК пока не комментируют инцидент

Соответствующее видео появилось в местных Телеграмм-каналах, передает RegioNews.

Отмечается, что событие произошло на улице Шота Руставели.

По данным очевидцев, мужчина убегал от представителей ТЦК. Его сначала задержали, но в какой-то момент он достал нож и нанес удар.

Пострадавшего военного госпитализировали, а нападавшего — доставили в отделение полиции.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика!

Официальной информации от ТЦК или правоохранительных органов по состоянию на утро 13 июня нет. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, на Харьковщине задержали мужа и жену. Они ударили полицейского и представителя ТЦК. Теперь им будет угрожать заключение.

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