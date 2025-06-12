В Тернопольской области нетрезвый мужчина на мопеде пытался подкупить полицейских

фото: Национальная полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Во время патрулирования полицейские остановили мопед в одном из сел Товстенского общества. Транспортное средство двигалось с нарушением правил дорожного движения – без государственного номерного знака.

За рулем находился 64-летний местный житель. Во время проверки правоохранители установили, что у мужчины нет удостоверения водителя соответствующей категории. Кроме того, у него были явные признаки алкогольного опьянения, однако от прохождения медицинского осмотра он отказался.

Чтобы избежать ответственности, нарушитель предложил инспекторам неправомерную выгоду в размере 200 долларов США каждому.

"По этому факту следователи возбудили уголовное производство в соответствии с ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины – предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет", - сообщили в полиции.

Напомним, в Тернопольской области пьяный водитель пытался подкупить полицейских.