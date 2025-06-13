Інцидент в Одесі: чоловік ударив ножем представника ТЦК

фото: скриншот із відео

В Одесі затримали чоловіка, який, тікаючи від представників територіального центру комплектування, поранив військовослужбовця ножем. Поліція та ТЦК поки що не коментують інцидент

Відповідне відео з'явилося у місцевих Телеграм-каналах, передає RegioNews.

Зазначається, що подія трапилася на вулиці Шота Руставелі.

За даними очевидців, чоловік тікав від представників ТЦК. Його спочатку затримали, але в якийсь момент він дістав ніж і завдав удару.

Постраждалого військового госпіталізували, а нападника — доправили до відділку поліції.

Обережно, на відео присутня ненормативна лексика!

Офіційної інформації від ТЦК або правоохоронних органів станом на ранок 13 червня немає. Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, на Харківщині затримали чоловіка і дружину. Вони вдарили поліцейського та представника ТЦК. Тепер їм загрожуватиме ув'язнення

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