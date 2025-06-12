Методы ТЦК прямо пропорциональны поведению украинцев

Давайте откровенно. Методы ТЦК прямо пропорциональны вашему пофигизму

Давайте откровенно. Методы ТЦК прямо пропорциональны вашему пофигизму

фото: apostrophe.ua

Если бы все приходили за повестками – не было бы никакой необходимости в "бусиках". Но три года тылового существования приучили многих, что с войной можно не пересекаться – и люди надеются, что смогут сохранить этот статус-кво. А поскольку признаваться в подобном непрестижно, они как оправдание каждый раз выдвигают своей стране условия.

Одни требуют сначала отправить на фронт полицейских/депутатов/судей. Другие предлагают увеличить зарплаты военным, чтобы в ТЦК снова выстроились очереди. Третьи объясняют свое нежелание служить тем, что армия не отвечает их высоким стандартам.

В основе всех этих объяснений – одна и та же идея, что воевать должен кто-то другой. Все эти условия – действительно оправдание. Люди привыкли, что войну тянет на себе кто-то еще – и не стремятся изменять свой обычный ритм жизни. Если им приходит повестка – они обычно отправляют ее в помойку. Ибо за это им светит разве что штраф. Спасибо нашим законодателям.

Каждый раз, когда вы требуете, чтобы ТЦК походили на ЦНАП – вы просто хотите, чтобы процесс мобилизации вас не коснулся. Потому что ЦНАП – это офис, ожидающий вашего визита. А не останавливает вас на улице, чтобы проверить документы.

Те, кто хотел служить, уже служат. Именно поэтому рекрутинг не выход – он обеспечивает сегодня процентов пять от общей потребности армии в людях. И если предыдущие три года вы не одевали форму, то только благодаря тем, что кто-то надел ее раньше вас.

А потому да. Методы ТЦК прямо пропорциональны вашему поведению. Мы бы все хотели, чтобы мобилизационный процесс происходил цивилизованно и без эксцессов. Чтобы ТЦК отправляли повестки, а люди по этим повесткам приходили служить.

Но если мужчины играют в прятки, то почему вы удивляетесь, что ТЦК тоже вынуждены играть в эту игру?