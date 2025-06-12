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Правоохранители объявили о подозрении мужчине и женщине, напавшим на правоохранителя. Теперь им может грозить заключение

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

В Харьковской области сообщили о подозрении мужу и жене, которые избили полицейского. Следователи открыли по этому факту уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Теперь им грозит ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, ранее в полиции рассказывали об этом инциденте. Это произошло, когда стражи порядка задержали водителя, и выяснили, что он был в розыске за уклонение от мобилизации. Тогда прибыли представители ТЦК.

В результате мужчина стал вести себя агрессивно и нанес удары полицейскому и представителю ТЦК деревянной палкой. Его жена присоединилась: она ударила милиционера камнем по голове. Полицейский госпитализирован.