11:57  12 июня
Это фейк: полиция опровергла новые штрафы за ПДД с 1 июля
10:09  12 июня
Налоговик из Хмельнитчины сядет за решетку из-за ДТП, в котором пострадали три женщины
08:23  12 июня
На Львовщине 20-летний сын жестоко избил отца: мужчина в реанимации
UA | RU
UA | RU
12 июня 2025, 23:55

На Харьковщине супругам объявили о подозрении из-за избиения полицейского: что им грозит

12 июня 2025, 23:55
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Правоохранители объявили о подозрении мужчине и женщине, напавшим на правоохранителя. Теперь им может грозить заключение

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

В Харьковской области сообщили о подозрении мужу и жене, которые избили полицейского. Следователи открыли по этому факту уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Теперь им грозит ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, ранее в полиции рассказывали об этом инциденте. Это произошло, когда стражи порядка задержали водителя, и выяснили, что он был в розыске за уклонение от мобилизации. Тогда прибыли представители ТЦК.

В результате мужчина стал вести себя агрессивно и нанес удары полицейскому и представителю ТЦК деревянной палкой. Его жена присоединилась: она ударила милиционера камнем по голове. Полицейский госпитализирован.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
нападение полиция задержание
В Одесской области пьяный мужчина угнал авто и уехал домой
12 июня 2025, 12:33
В Тернопольской области нетрезвый мужчина на мопеде пытался подкупить полицейских
12 июня 2025, 10:55
Все новости »
11 июня 2025
Блэкаут на оккупированных Запорожье и Херсонщине. Как ВСУ сорвали планы россиян по ЗАЭС
Украинская армия сорвала коварные планы российских окупантов, которые "не замечали" представители импотентного МАГАТЭ
04 июня 2025
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Конец сезона-2024/25 в отечественном футболе ознаменовался интересным событием. Из первой лиги ПФЛ в Премьер-лигу поднялся СК "Полтава", а в обратном направлении из УПЛ в низший дивизион отправилась д...
02 июня 2025
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Возможно, в будущем в учебниках истории будет записано, что СБУ операцией "Паутина" сделала невозможным Третью мировую войну
30 мая 2025
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Президент США продолжает ожидать адекватности от президента России. Дождется ли?
Удар по Харькову 7 июня: из-под завалов предприятия деблокировали последнюю жертву
13 июня 2025, 00:15
Россияне более 30 раз атаковали Днепропетровщину из дронов и артиллерии
12 июня 2025, 23:45
В Киеве ограничат дорожное движение до осени: на каких участках
12 июня 2025, 23:30
Германия и Украина договорились о ПВО IRIS-T в ближайшие три года - Зеленский
12 июня 2025, 22:53
В Одессе из пылающего дома спасли женщину
12 июня 2025, 22:25
Это произошло не через неделю: военные рассказали, что на самом деле происходит в Сумской области
12 июня 2025, 21:50
Авиаудар по Запорожской области: погиб мужчина, количество раненых выросло
12 июня 2025, 21:35
На Донетчине бойцы "Мести" уничтожили российские "Грады" и пункт управления БпЛА
12 июня 2025, 21:00
Россияне нанесли авиаудары по поселку в Запорожской области: есть пострадавший
12 июня 2025, 20:45
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Блэкаут на оккупированных Запорожье и Херсонщине. Как ВСУ сорвали планы россиян по ЗАЭС
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Все публикации »
Александр Коваленко
Юрий Луценко
Остап Дроздов
Все блоги »