Фото: Нацполиция

В Харьковской области задержали мужа и жену. Они ударили полицейского и представителя ТЦК. Теперь им будет угрожать заключение

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

В Харьковской области в поселке Безлюдовка Харьковского района экипаж сектора реагирования патрульной полиции остановил автомобиль. За рулем находился 48-летний мужчина, находившийся в розыске за уклонение от мобилизации. Тогда прибыли представители ТЦК.

Когда мужчину попытались задержать, тот начал вести себя агрессивно. Он нанес удары полицейскому и представителю ТЦК деревянной палкой. Его жена присоединилась: она ударила милиционера камнем по голове. Правоохранителя госпитализировали в Харьковскую областную клиническую больницу.

Злоумышленников задержали. Обоим грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Хмельницкой области рассматривалось судебное дело по травмированию работника ТЦК. На видео увидели, что представитель ТЦК сказал водителю поехать на ВЛК, однако тот пытался уехать на авто и травмировал ногу военному.