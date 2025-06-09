Плен, угрозы и шантаж: в Одессе осудили банду, похитившую парня ради выкупа

фото: Национальная полиция

В Киевском районном суде города Одессы завершился громкий уголовный процесс по похищению человека с целью требования выкупа

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции,

передает RegioNews.

Отмечается, что событие произошло в марте 2021 года.

Группа злоумышленников, среди которых уроженцы Закавказья и Украины, похитила 20-летнего одессита. Пострадавшего насильно вывезли в Киев и несколько дней удерживали связанным в съемной квартире. Похитители потребовали от родителей юноши выкуп в размере 1 миллиона долларов США.

Чтобы заставить семью подчиниться, они записывали видео с угрозами – с пистолетом у головы парня, заставляя его умолять о помощи. Испуганные родственники, не имея возможности собрать средства, обратились в полицию.

Благодаря слаженной работе правоохранителей удалось оперативно установить местонахождение преступников и освободить заложника.

После рассмотрения собранных доказательств суд вынес обвинительный приговор — до 10 лет тюрьмы.

Напомним, в Черниговской области правоохранители разоблачили и задержали участников преступной группировки, требовавшей у потерпевшего деньги по несуществующим долговым обязательствам.