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09 червня 2025, 16:56

Полон, погрози й шантаж: в Одесі засудили банду, що викрала хлопця заради викупу

09 червня 2025, 16:56
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фото: Національна поліція
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У Київському районному суді міста Одеси завершився гучний кримінальний процес щодо викрадення людини з метою вимагання викупу

Про це повідомила пресслужба Національної поліції,
передає RegioNews.

Зазначається, що подія трапилася у березні 2021 року.

Група зловмисників, серед яких були уродженці Закавказзя та України, викрала 20-річного одесита. Потерпілого силоміць вивезли до Києва та кілька днів утримували зв’язаним в орендованій квартирі. Викрадачі вимагали від батьків юнака викуп у розмірі 1 мільйона доларів США.

Щоби змусити родину підкоритися, вони записували відео з погрозами — з пістолетом біля голови хлопця, змушуючи його благати про допомогу. Налякані родичі, не маючи змоги зібрати кошти, звернулися до поліції.

Завдяки злагодженій роботі правоохоронців вдалося оперативно встановити місцезнаходження злочинців та звільнити заручника.

Після розгляду зібраних доказів суд ухвалив обвинувальний вирок — до 10 років ув'язнення.

Нагадаємо, у Чернігівській області правоохоронці викрили та затримали учасників злочинного угруповання, яке вимагало у потерпілого гроші за неіснуючими борговими зобов'язаннями.

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