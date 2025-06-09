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09 июня 2025, 14:53

"Задул баллончиком": в Тернополе водители устроили разборки на дороге

09 июня 2025, 14:53
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фото: Национальная полиция
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В Тернополе спор на дороге закончился применением перечного баллончика

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области.

Конфликтная ситуация между двумя водителями произошла на улице Торговица. Один из участников дорожного движения создал аварийную ситуацию и подрезал автомобиль другого водителя. Обиженный водитель не оставил ситуацию без ответа - догнал нарушителя и во время словесного спора применил против него перечный баллончик.

По этому факту правоохранители открыли уголовное производство по части 1 статьи 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины — умышленное легкое телесное повреждение.

Потерпевший обратился в офтальмологическое отделение за помощью. Медики констатировали у него химический ожог обоих глаз.

Напомним, в Тернопольской области 14-летний подросток на скутере въехал в припаркованный автомобиль.

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