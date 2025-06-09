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09 июня 2025, 15:00

Похищение денег из машины в Киеве: почти 15 млн грн исчезли за несколько минут

09 июня 2025, 15:00
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Воровство тщательно готовили более года

В центре Киева правоохранители расследуют угон почти 15 миллионов гривен из машины, принадлежащей обменному пункту. Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные телеграммы-каналы.

По данным следствия, злоумышленник вместе с сообщниками в течение года готовился к преступлению. Они тщательно отслеживали, как перевозятся большие суммы денег в обменный пункт в центре города.

Злоумышленники выяснили, что транспортное средство определенное время стоит вблизи обменника, а наличные деньги хранятся в багажном отделении. Чтобы добраться до денег, они заранее прорезали отверстие в багажнике автомобиля и протянули веревку. Это позволило незаметно открыть багажник.

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Во время преступления злоумышленники заблокировали входную дверь офиса, чтобы работники не помешали похищению. Из багажника машины они вытащили сумку, в которой было около 15 миллионов гривен.

Полиция принимает меры по установлению всех участников преступной группы и их задержанию. Правоохранители также просят граждан, которые могут получить информацию об этом инциденте, обратиться на горячую линию полиции.

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