Загадочная смерть на Полтавщине: полиция устанавливает личность погибшей

фото: Полиция Полтавской области

В Лубенском районе Полтавщины правоохранители расследуют обстоятельства смерти женщины, тело которой обнаружили утром в воскресенье, 8 июня

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, криминалисты и судебно-медицинский эксперт.

Предыдущий обзор не выявил признаков насильственной смерти. Для установления точной причины тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Полиция пытается установить личность погибшей. Женщине с виду около 40 лет, среднего телосложения. Одета в белую футболку с черными узорами, светло-голубые брюки с белыми полосками и голубые тапочки.

Правоохранители просят всех, кто имеет какую-либо информацию о личности женщины, позвонить по телефону на 102.

Напомним, недавно в Хмельницкой области спасатели обнаружили тело 25-летнего мужчины. Погибшего извлекли из воды и передали полиции для выяснения обстоятельств трагедии.