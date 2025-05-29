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29 мая 2025, 08:23

На Черниговщине задержали банду, требовавшую деньги за фейковые долги

29 мая 2025, 08:23
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фото: Национальная полиция
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В Черниговской области правоохранители разоблачили и задержали участников преступной группировки, требовавшей у потерпевшего деньги по несуществующим долговым обязательствам

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным полиции, двое подельников подыскивали в соцсетях несовершеннолетних и юношей, оказавшихся в тяжелом материальном положении. Они предлагали им "легкий заработок" — за вознаграждение оформить на себя банковский счет и предоставить злоумышленникам доступ к нему. Так "на крючок" попал 19-летний черниговец.

Впоследствии преступники потребовали у парня вернуть несуществующий долг, утверждая, что он снял со счета деньги. Когда тот отказался отдать средства, злоумышленники, угрожая пистолетом, похитили его на улице и вывезли автомобилем за город.

Правоохранители установили личности фигурантов и задержали их.

Во время обысков у членов преступной группы изъяли предмет, похожий на пистолет, страйкбольную гранату, патроны, банковские карты и мобильные телефоны.

Задержанным доложено о подозрениях. За совершенное им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, на Киевщине правоохранители сообщили о подозрении злоумышленникам, которые из-за вымышленного долга угрожали мужчине. Они потребовали 20 тысяч долларов.

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