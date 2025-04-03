ДТП в Одессе: легковушка врезалась в маршрутку, пятеро пострадавших
В Одессе на проспекте Князя Владимира Великого в результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили пятеро пассажиров маршрутки
Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.
Отмечается, что происшествие произошло 2 апреля.
Предварительно полицейские установили, что водитель BMW не выбрал безопасной скорости и дистанции и совершил столкновение с двигавшимся впереди маршрутным автобусом.
Пострадали пять пассажиров маршрутки.
После аварии водитель легковушки с места происшествия скрылся, оставив автомобиль на месте происшествия.
Полицейские принимают меры по установлению места нахождения правонарушителя.
Напомним, в Киевской области водитель сбил женщину, которая переходила дорогу с ребенком. Полиция задержала водителя.