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03 апреля 2025, 02:40

Смертельное ДТП в Ровенской области: как накажут несовершеннолетнего виновника

03 апреля 2025, 02:40
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фото: полиция
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Смертельное ДТП произошло в прошлом году, 6 сентября, около 22:00 в селе Трискине Сарненского района

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

По данным следствия, 15-летний местный житель, управляя мотоциклом Lifan, превысил допустимую скорость и не успел затормозить, в результате чего сбил 14-летнюю односельчанку, переходившую дорогу. У водителя была возможность избежать наезда, но он не сделал этого.

Девочка получила тяжелые травмы и, несмотря на усилия врачей, скончалась через два дня. Сам мотоциклист также пострадал – с переломами челюсти, ключицы и плеча его госпитализировали, сейчас он находится дома.

Полиция установила, что мотоцикл не был зарегистрирован должным образом, а его водитель не имел удостоверения и ехал без мотошлема.

Юноше объявили подозрение по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека).

Поскольку 15-летний парень совершил правонарушение до достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность, следователь по согласованию с прокуратурой обратился в суд с просьбой направить его в специальное учебно-воспитательное учреждение.

Напомним, ранее сообщалось, что наркобарон Егор Левченко (Буркин), основатель картеля "Химпром", через украинские суды пытается отменить санкции, введенные против него в конце 2023 года указом президента Зеленского.

Активность российского картеля "Химпрома" в Украине, напомним, началась еще в 2014 году, а после начала полномасштабного вторжения развернулась с новой силой. По данным СМИ, синдикат продолжает производить психотропы в Украине и поставлять их в Россию транзитом через ЕС. В 2023 году СБУ задержала 89 наркодельцов во время спецопераций против "Химпрома".

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