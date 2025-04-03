ДТП в Одесі: легковик врізався в маршрутку, п'ятеро постраждалих
В Одесі на проспекті Князя Володимира Великого внаслідок дорожньо-транспортної пригоди тілесні ушкодження отримали п'ятеро пасажирів маршрутки
Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.
Зазначається, що автопригода сталася 2 квітня.
Попередньо поліцейські встановили, що водій BMW не обрав безпечної швидкості і дистанції та скоїв зіткнення з маршрутним автобусом, який рухався попереду.
Постраждали п'ятеро пасажирів маршрутки.
Після аварії водій легковика з місця події втік, залишивши автомобіль на місці події.
Поліцейські вживають заходи щодо встановлення місця знаходження правопорушника.
Нагадаємо, на Київщині водій збив жінку, яка переходила дорогу з дитиною. Поліція затримала водія.
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