ДТП в Одесі: легковик врізався в маршрутку, п'ятеро постраждалих

фото: Національна поліція

В Одесі на проспекті Князя Володимира Великого внаслідок дорожньо-транспортної пригоди тілесні ушкодження отримали п'ятеро пасажирів маршрутки

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Зазначається, що автопригода сталася 2 квітня.

Попередньо поліцейські встановили, що водій BMW не обрав безпечної швидкості і дистанції та скоїв зіткнення з маршрутним автобусом, який рухався попереду.

Постраждали п'ятеро пасажирів маршрутки.

Після аварії водій легковика з місця події втік, залишивши автомобіль на місці події.

Поліцейські вживають заходи щодо встановлення місця знаходження правопорушника.

Нагадаємо, на Київщині водій збив жінку, яка переходила дорогу з дитиною. Поліція затримала водія.