фото: полиция

ДТП произошло в четверг, 3 апреля, около 07:30 на автодороге Ракитное-Телешевка в Белоцерковском районе

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

Автомобиль Mitsubishi Colt выехал с дороги и столкнулся с деревом, в результате чего водительница оказалась заблокированной в салоне.

Спасатели с помощью электрической лебедки и бензора деблокировали тело погибшей 58-летней женщины и передали правоохранителям.

Причина ДТП устанавливается.

Напомним, утром 2 апреля на Закарпатье автомобиль BMW въехал в отбойник. 18-летний водитель погиб на месте.