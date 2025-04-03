На Киевщине в результате пожара погибли супруги

Дональд Трамп продолжает свою миротворческую деятельность, постепенно закапывая и свою репутацию и свои гипотетические шансы на Нобелевскую премию мира. Но, как это ни парадоксально, «пасхальное перем...

Перемирие к Пасхе: воплотится ли эта идея в жизнь и чего ждать Украине

31 марта 2025

Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях

В последние три года, после начала полномасштабной войны, количество украинцев, прежде всего украинок, за рубежом серьезно возросло. Наши с вами соотечественники оказались в разных странах мира, в раз...