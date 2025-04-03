На Киевщине в результате пожара погибли супруги
Пожар произошел в среду, 2 апреля, в частном доме на Обуховщине
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Во время тушения пожара спасатели обнаружили тела 85-летних владельца дома и его жены.
Предварительной причиной пожара могла стать неисправность печного отопления, однако окончательные результаты по причине возгорания предоставят в полицию работники ГСЧС.
По данному факту правоохранители начали досудебное расследование (по ч. 2 ст. 270 УК Украины).
Напомним, 30 марта в Черкасской области из-за неосторожности со свечой погибла женщина – хозяйка дома.
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