В Одесской области организаторы финансовой пирамиды обманули людей более чем на $200 тысяч

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Полиция Одесской области задержала организаторов финансовой пирамиды "VinEco" и "Vinex Тrade". На доверчивых людях они зарабатывали сотни тысяч долларов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию области.

Равноохранители установили, что основал "пирамиду" 28-летний житель Березовщины. В аферу он привлек знакомых женщин в возрасте 55 и 61 года и других неустановленных лиц.

Для выманивания денег у граждан сообщники создали видимость существования общества с ограниченной ответственностью под названием "VinEco", впоследствии сменили на "Vinex Тrade". Компания якобы занималась разными видами деятельности, главная из которых – инвестиционная.

Злоумышленники убеждали граждан делать вклады в их фирму, обещая высокие проценты за пользование их средствами и обязательный возврат вкладов в любое время. Кроме того, вкладчикам гарантировали дополнительные выплаты за привлечение новых инвесторов.

Сообщники "отрабатывали" клиентов, рассказывая ложную информацию о своей предпринимательской деятельности, в социальных сетях, мессенджерах, на сайтах, публичных встречах. Деньги вкладчиков, перечислявшихся на электронные кошельки, злоумышленники тратили на собственные нужды.

В течение 2022-2024 годов мошенники обманули сотни граждан, вкладывавших в финансовую "пирамиду" десятки тысяч долларов.

В настоящее время известны имена семи пострадавших, которым в общей сложности нанесен ущерб на сумму более 200 тысяч долларов.

Полицейские провели ряд санкционированных обысков на территории Одесской и Киевской областей, в ходе которых изъяли доказательства противоправной деятельности фигурантов, в частности компьютерную технику, документацию, телефоны, деньги, автомобили и другие.

Трем фигурантам доложено о подозрении в мошенничестве. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Винницкой области аферисты хотели украсть жилье умершего лица.

Ранее в Винницкой области разоблачили банду, которая присваивала чужую недвижимость . Оказалось, что злоумышленники принуждали потерпевших подписывать документы о передаче права собственности на недвижимость.