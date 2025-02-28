11:35  28 февраля
Скандал в Праге: водитель трамвая набросился с кулаками на украинцев с ребенком
13:40  28 февраля
На границе с Молдовой обнаружили древний каменный топор, которому несколько тысяч лет
04:15  28 февраля
Бойцы ГУР показали, как под Покровском испепелили российские гаубицы
UA | RU
UA | RU
28 февраля 2025, 15:10

В Одесской области организаторы финансовой пирамиды обманули людей более чем на $200 тысяч

28 февраля 2025, 15:10
Читайте також українською мовою
фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Полиция Одесской области задержала организаторов финансовой пирамиды "VinEco" и "Vinex Тrade". На доверчивых людях они зарабатывали сотни тысяч долларов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию области.

Равноохранители установили, что основал "пирамиду" 28-летний житель Березовщины. В аферу он привлек знакомых женщин в возрасте 55 и 61 года и других неустановленных лиц.

Для выманивания денег у граждан сообщники создали видимость существования общества с ограниченной ответственностью под названием "VinEco", впоследствии сменили на "Vinex Тrade". Компания якобы занималась разными видами деятельности, главная из которых – инвестиционная.

Злоумышленники убеждали граждан делать вклады в их фирму, обещая высокие проценты за пользование их средствами и обязательный возврат вкладов в любое время. Кроме того, вкладчикам гарантировали дополнительные выплаты за привлечение новых инвесторов.

Сообщники "отрабатывали" клиентов, рассказывая ложную информацию о своей предпринимательской деятельности, в социальных сетях, мессенджерах, на сайтах, публичных встречах. Деньги вкладчиков, перечислявшихся на электронные кошельки, злоумышленники тратили на собственные нужды.

В течение 2022-2024 годов мошенники обманули сотни граждан, вкладывавших в финансовую "пирамиду" десятки тысяч долларов.

В настоящее время известны имена семи пострадавших, которым в общей сложности нанесен ущерб на сумму более 200 тысяч долларов.

Полицейские провели ряд санкционированных обысков на территории Одесской и Киевской областей, в ходе которых изъяли доказательства противоправной деятельности фигурантов, в частности компьютерную технику, документацию, телефоны, деньги, автомобили и другие.

Трем фигурантам доложено о подозрении в мошенничестве. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Винницкой области аферисты хотели украсть жилье умершего лица.

Ранее в Винницкой области разоблачили банду, которая присваивала чужую недвижимость . Оказалось, что злоумышленники принуждали потерпевших подписывать документы о передаче права собственности на недвижимость.

полиция инвестиции финансовая пирамида Одесская область мошенничество
В Одессе задержали "полицейского", употреблявшего алкоголь в общественном транспорте
28 февраля 2025, 14:44
В колодце нашли мертвым черкащанина, которого искали 10 дней
28 февраля 2025, 10:53
В Запорожье женщина потеряла из-за мошенников потеряла более 200 тысяч гривен
27 февраля 2025, 20:45
Все новости »
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
14 февраля 2025
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал ...
В Украине хотят усилить ответственность за уклонение от мобилизации и незаконную переправку лиц через границу
28 февраля 2025, 15:59
В Сумской области взрывотехники обезвредили боевые части двух российских дронов
28 февраля 2025, 15:55
Стало известно, сколько военных вернулось на службу после СЗЧ за последние сутки
28 февраля 2025, 15:46
Отправляли в посылках с одеждой и лекарствами: в Хмельницком разоблачили наркотрафик в исправительную колонию
28 февраля 2025, 15:33
Приказал атаковать украинских военных химическим оружием: российскому комбригу объявлено подозрение
28 февраля 2025, 15:32
Власти призвали эвакуироваться жителей еще одного города в Донецкой области
28 февраля 2025, 15:17
Генштаб подтвердил, что россияне пересекли границу в Сумской области: что известно
28 февраля 2025, 14:56
Заключение грозит охраннику из Харькова, оказавшемуся агентом РФ
28 февраля 2025, 14:45
В Одессе задержали "полицейского", употреблявшего алкоголь в общественном транспорте
28 февраля 2025, 14:44
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
Все публикации »
Мустафа Найем
Виктор Шлинчак
Тарас Загородний
Все блоги »