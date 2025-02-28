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28 лютого 2025, 15:10

На Одещині організатори фінансової піраміди ошукали людей на понад $200 тисяч

28 лютого 2025, 15:10
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фото: Національна поліція
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Поліція Одещини затримала організаторів фінансової піраміди "VinEco" та "Vinex Тrade". На довірливих людях вони заробляли сотні тисяч доларів

Про це інформує RegioNews із посиланням на поліцію області.

Поравоохоронці встановили, що заснував "піраміду" 28-річний житель Березівщини. До афери він залучив знайомих жінок віком 55 й 61 року та інших наразі невстановлених осіб.

Для виманювання грошей у громадян спільники створили видимість існування товариства з обмеженою відповідальністю під назвою "VinEco", яку згодом змінили на "Vinex Тrade". Компанія нібито займалася різними видами діяльності, головна з яких – інвестиційна.

Зловмисники переконували громадян робити вклади в їхню фірму, обіцяючи високі відсотки за користування їхніми коштами та обов'язкове повернення вкладів у будь-який час. Крім цього, вкладникам гарантували додаткові виплати за залучення нових інвесторів.

Спільники "відпрацьовували" клієнтів, розповідаючи неправдиву інформацію про свою підприємницьку діяльність, у соціальних мережах, месенджерах, на сайтах, публічних зустрічах. Гроші вкладників, які перераховувалися на електронні гаманці, зловмисники витрачали на власні потреби.

Протягом 2022-2024 років шахраї ошукали сотні громадян, які вкладали у фінансову "піраміду" десятки тисяч доларів.

Наразі відомі імена сімох потерпілих, яким загалом завдані збитки на суму понад 200 тисяч доларів.

Поліцейські провели низку санкціонованих обшуків на території Одеської та Київської областей, в ході яких вилучили речові докази протиправної діяльності фігурантів, зокрема комп'ютерну техніку, документацію, телефони, гроші, автомобілі та інші.

Трьом фігурантам повідомлено про підозру в шахрайстві. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Вінниччині аферисти хотіли вкрасти житло померлої особи.

Раніше на Вінниччині викрили банду, яка привласнювала чужу нерухомість. Виявилося, що зловмисники примушували потерпілих підписувати документи про передачу права власності на нерухомість.

поліція інвестиції фінансова піраміда Одеська область шахрайство
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