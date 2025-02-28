В колодце нашли мертвым черкащанина, которого искали 10 дней

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Жителя Тального Черкасской области, которого полиция разыскивала 10 дней, нашли мертвым в колодце. Предварительно следов насильственной смерти на теле судебно-медицинский эксперт не обнаружил

Об этом сообщила полиция Черкасской области, передает RegioNews.

Отмечается, что еще 17 февраля в Звенигородский райотдел полиции с заявлением об исчезновении 34-летнего мужчины обратились родные. Они сообщили, что тот 14 февраля, около 13:00, ушел из дома и не вернулся. Конфликтов ни с кем не было.

На поиски пропавшего ориентировали весь личный состав полиции Черкасской области. Полицейские прочесывали местность Тальневщины, лесополосы, заброшенные здания и водоемы. Искали с помощью дронов и полицейских кинологов.

Мужчину, который уже 10 дней считался пропавшим без вести, обнаружил полицейский офицер общества Александр Вовк. Он обнаружил тело в старом колодце. Чтобы получить его, привлекали спасателей ГСЧС со специальным оборудованием.

Предварительно следов насильственной смерти на теле судебно-медицинский эксперт не обнаружил, а причина смерти станет известна после экспертизы. В настоящее время тело направлено на вскрытие.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, на Волыни нашли тело пропавшего без вести мужчину, разыскиваемого еще с июля 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Киевской области мужчина забил до смерти своего приятеля. Чтобы скрыть преступление, злоумышленник перенес тело в хозяйственное помещение.