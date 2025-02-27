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Жительница Запорожья назвала код по смс аферистам по телефону. В результате они украли ее деньги

Об этом сообщила Полиция Запорожской области, передает RegioNews.

В полицию обратилась женщина. Она рассказала, что ей позвонил по телефону неизвестный, который представился работником службы безопасности банка. Аферист спросил код, пришедший на ее телефон. Женщина согласилась, а затем с ее карточки списали почти 259 000 гривен.

Правоохранители советуют гражданам помнить простые правила :

не сообщайте никому коды безопасности по смс - работники банков никогда не звонят с требованием получить информацию о банковских счетах;

не сообщайте персональные данные, номер и срок действия банковской карты, PIN-код, CVV и другие данные, которые могут быть использованы для подтверждения транзакций;

Для защиты банковского счета запретите удаленную замену сим-карты, используйте только официальное приложение банка и не производите платежные операции с чужих устройств.

Напомним, что накануне киберполиция предупреждала украинцев о новой схеме мошенников. Аферисты стали активно подрабатывать QR-коды в общественных местах. Человек может случайно перейти по ссылке и наткнуться на мошеннический сайт, а аферисты – получить банковские данные. Эксперты советуют внимательно проверять все ссылки.