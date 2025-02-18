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18 февраля 2025, 18:54

В Винницкой области разоблачили банду, которая присваивала недвижимость граждан

18 февраля 2025, 18:54
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фото: полиция
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Правоохранители Винницкой области прекратили деятельность организованной преступной группы, которая присваивала недвижимость граждан

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

По данным следствия, злоумышленники принуждали потерпевших подписывать документы о передаче права собственности на недвижимость.

"Организатор схемы и четверо исполнителей, один из которых был мастером спорта по боксу, в 2021 году наладили схему незаконного присвоения объектов недвижимого имущества в Винницкой области", - рассказали в полиции.

Также отмечается, что члены банды применяли к жертвам и членам их семей физическое и психологическое давление, лишали свободы передвижения, угоняли паспорта, наносили телесные повреждения и портили имущество, заставляя подписать необходимые документы.

"Незаконно переоформленные квартиры и земельные участки фигуранты продавали. Исключением стало здание одной из жертв, где поселился лидер группировки", - говорится в сообщении.

Следствие установило 7 человек, пострадавших от противоправной деятельности фигурантов. Нескольких членов группировки правоохранители задержали в доме одного из пострадавших.

Фигурантам объявлено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса и избраны меры пресечения. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Четырем злоумышленникам судом избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Еще одному участнику группы избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве аферисты продавали мужчине квартиру на Оболони прямо с жителями. Оказалось, что злоумышленники подделали документы о собственности.

криминал Винницкая область банда Недвижимость
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