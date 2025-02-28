В Одессе задержали "полицейского", употреблявшего алкоголь в общественном транспорте

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Одесские правоохранители разыскали мужчину, который в полицейской форме употреблял алкоголь в общественном транспорте

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальную страницу полиции Одесской области в Фейсбуке.

Видео, на котором одетый в полицейскую форму мужчина употребляет пиво во время поездки в трамвае, правоохранители обнаружили сегодня, 28 февраля, во время мониторинга социальных сетей.

Проведя проверку, правоохранители установили, что нарушителем оказался 53-летний местный житель, не имеющий никакого отношения к силовой структуре.

В отношении него составлены административные материалы по ч. 1 ст. 184-3 (незаконное использование наименования и признаков принадлежности Национальной полиции Украины) и ч. 1 ст. 178 (распитие пива в запрещенных законом местах и появление в общественных местах в пьяном виде) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Ему грозит до 34 тысяч гривен штрафа.

Напомним, в Одессе обнаружили сеть нелегальных игровых залов.