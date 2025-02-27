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В Винницкой области подозревают четырех человек в мошенничестве. По данным следствия, они могли подделать документы, чтобы завладеть чужим жильем

Об этом сообщает прокуратура Винницкой области, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили аферистов, занимавшихся мошенничеством с недвижимостью. Это четверо жителей Винницы, подозреваемых в разработке преступного плана последовательных умышленных действий, направленных на незаконное завладение имуществом умершего лица более чем на 5 миллионов гривен.

Правоохранители подозревают, что злоумышленники путем заключения договоров дарения незаконно оформили право собственности на указанное недвижимое имущество и распорядились им по собственному усмотрению. Если их вину докажут – им грозит лишение свободы на 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Винницкой области разоблачили банду, которая присваивала чужую недвижимость. Оказалось, что злоумышленники принуждали потерпевших подписывать документы о передаче права собственности на недвижимость. Они делали это, применяя к пострадавшим психологическое давление – избивали, портили имущество, похищали паспорта. Впоследствии чужие квартиры злоумышленники продавали.