Зеленский отреагировал на удар по Одессе: что сказал Президент

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Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский, передает RegioNews.

По его словам, атака произошла после того, как российские представители "врали, что не наносят ударов по энергетике".

"Как раз вчера, после печально известной встречи в Эр-Рияде, стало известно, что российские представители в который раз врали о том, что они якобы не наносят ударов по энергетике. Почти в то же время - такой удар, ударные дроны против электротрансформаторов. И это зимой, минус 6 градусов за это."

По меньшей мере 160 тысяч одесситов без тепла и электроснабжения. Без отопления и света также 13 школ, детский сад, несколько больниц.

Работают ремонтные бригады, все коммунальные службы задействованы, уточнил Зеленский.

Напомним, в ночь на 19 февраля россияне атаковали Украине 167 ударными БПЛА типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами разных типов. Также враг запустил две баллистические ракеты.

В Одессе в результате атаки российских ударных беспилотников пострадали четыре человека , среди них - ребенок. В одном из районов города более полутысячи домов остались без света и отопления.