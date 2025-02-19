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19 февраля 2025, 09:35

Россия запустила по Украине 167 беспилотников: как отработала ПВО

19 февраля 2025, 09:35
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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В ночь на 19 февраля россияне атаковали Украине 167-ю ударными БПЛА типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами разных типов. Также враг запустил две баллистические ракеты

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 106 ударных БПЛА типа Шахед и беспилотников других типов в 14 областях.

Еще 56 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Как известно, в результате вражеской атаки пострадали Одесская, Киевская , Сумская, Черкасская и Запорожье.

Ранее мы сообщали, что в Одессе в результате атаки российских ударных беспилотников пострадали четыре человека , среди них - ребенок. В одном из районов города более полутысячи домов остались без света и отопления.

ПВО БПЛА Балистика война ВСУ
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