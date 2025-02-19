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19 февраля 2025, 08:58

Удар по Одессе: пострадали четыре человека, среди них - ребенок

19 февраля 2025, 08:58
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фото: ГСЧС Одесщины
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В Одессе четыре человека пострадали в результате атаки российских ударных беспилотников. Все госпитализированы

Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер, передает RegioNews.

По его словам, российские войска массированно атаковали Одессу и район ударными беспилотниками. Над уничтожением враждебных целей работали силы противовоздушной обороны.

Пострадали 4 человека, среди них один ребенок. Все госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Также из-за российской атаки в части Одесского района действуют локальные аварийные отключения света. Критическая инфраструктура работает с помощью генераторов.

В Киевском районе Одессы приостановлено теплоснабжение части потребителей. Открытые пункты несокрушимости.

На местах по ликвидации последствий работают все соответствующие службы.

Правоохранители фиксируют очередные преступления россиян против мирного населения Одесской области.

Напомним, российские войска в ночь на 19 февраля атаковали Одессу ударными беспилотниками. В одном из районов города более полутысячи домов остались без света и отопления.

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