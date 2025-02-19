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19 февраля 2025, 07:02

Враг нанес удары по густонаселенному району Одессы: сотни домов без света и отопления

19 февраля 2025, 07:02
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фото: facebook.com/gtrukhanov
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Российские войска в ночь на 19 февраля атаковали Одессу ударными беспилотниками. В одном из районов города более полутысячи домов остались без света и отопления.

Об этом сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов, передает RegioNews.

Из-за обстрела без света и тепла остались 14 школ, 13 детских садов и большой микрорайон жилой застройки - более 500 домов.

Труханов также сообщил, что в результате вражеской атаки, получили существенные повреждения детская поликлиника и детсад.

"Один из самых больших районов нашего города, более 250 тысяч жителей, 500 многоэтажек остались без отопления и без света в настоящее время", - отметил мэр Одессы, подчеркнув, что ситуация с теплоснабжением очень сложная.

Сейчас известно об одном пострадавшем. Ему оказывают помощь в больнице.

Между тем местные власти разворачивают палатки обогрева и пункты несокрушимости. В Киевском районе Одессы учебные заведения, где нет электричества и тепла, перейдут на онлайн обучение.

Напомним, также российские кафиры атаковали Одесщину ракетами и ударными беспилотниками в ночь на 17 февраля. Силы ПВО отработали по враждебным целям.

война Одесса обстрел отопление Труханов Геннадий Леонидович отключения света
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