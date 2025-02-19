Фото: Радио Свобода

В Одессе у многих жителей пропадает свет во время воздушной тревоги. оккупанты атакуют город дронами

Об этом сообщают в местных пабликах, передает RegioNews.

Приблизительно в 20:28 в Одессе объявили опасность из-за российских дронов. Впоследствии в городе раздались взрывы. В соцсетях публиковали видео, где можно увидеть в небе работу ПВО.

Из-за вражеской атаки Одесса частично осталась без света и отопления.

Напомним, что в ночь на 18 февраля российская армия атаковала Украину 176 дронами. Силы ПВО сбили 103 дрона. Тогда из-за вражеской атаки пострадали Кировоградская, Харьковская, Киевская и Черкасская.