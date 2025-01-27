В Полтавской области браконьеры наловили рыбы на 160 000 грн

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В Полтавской области правоохранители обнаружили двух нарушителей, рыбачивших с лодкой и сетками на реке Ворскла

Об этом сообщили в Полтавском рыбоохранном патруле, передает RegioNews.

Как отмечается, в воскресенье, 26 января государственными инспекторами Полтавского рыбоохранного патруля на р.Ворскла в районе с.Карманчики, Полтавского района, были обнаружены два нарушителя, которые занимались незаконным выловом рыбы двумя сетками из резиновой лодки.

Следственно-оперативная группа отдела полиции, прибывшая на место происшествия, зафиксировала нарушение Правил рыболовства, содержащее признаки уголовного проступка.

Ущерб, причиненный рыбному хозяйству Украины, правоохранители оценили в 165 984 грн.

На нарушителей были составлены протоколы об административном правонарушении по ч.4 ст.85 КУоАП и решается вопрос о внесении данных в ЕРДР для привлечения их к уголовной ответственности по ч.1 ст.249 УКУ. Также правоохранители конфисковали лодку, на которой осуществлялась незаконная рыбалка.

В рыбоохранном патруле напомнили, что с 1 ноября 2024 года действует запрет на отлов водных биоресурсов в водоемах на зимовальных ямах, в том числе с берега, который будет действовать до начала нереста (весенне-летний запрет на лов водных биоресурсов в 2025 году).

Ранее в Сумской области задержали работников Госрыбагентства за незаконный лов рыбы.

Напомним, в начале января в Кировоградской области браконьеры выловили рыбы на полмиллиона гривен.