В Тернопольской области полицейские задержали мужчину за незаконное хранение оружия

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Как передает RegioNews, об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции в Тернопольской области.

Во время санкционированного обыска по месту жительства фигуранта сотрудники отделения полиции обнаружили гранату и пыл к ней, порох, револьвер, запчасти и комплектующие к оружию. Изъятые предметы правоохранители направили на экспертизу.

Полицейские задержали мужчину по ст. 208 УПК и объявили ему подозрение по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области в воинской части присвоили 2,3 млн грн по выплате пропавшим без вести военным. Виновникам грозит лишение свободы сроком до 8 лет.

Как сообщалось, правоохранители задержали депутата Полтавского областного совета, организовавшего заказное убийство местного предпринимателя.