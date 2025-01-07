В Кировоградской области браконьеры незаконно выловили рыбы на полмиллиона грн

фото: Государственная єкоинспекция Приднестровского округа

Сотрудники Государственной экологической инспекции обнаружили в акватории реки Большая Вись Новоукраинского района Кировоградской области сетевые орудия и незаконно выловленную рыбу

Об этом сообщили в Госэкоинспекции Приднепровского округа, передает RegioNews .

По информации ведомства, всего из воды была изъята одна сетка общей длиной 80 м и незаконно поймана рыба, а именно: карась серебристый – 312 шт., судак обычный – 2 шт.

В экоинспекции отметили, что общий ущерб, причиненный незаконным добыванием ценных видов рыб, составляет более 504 084 грн.

В результате выявленных фактов браконьерства, инспекция направила материалы в правоохранительные органы для дальнейшего установления и привлечения виновных к ответственности согласно требованиям действующего законодательства Украины.

Напомним, в Сумской области правоохранители разоблачили работников Госрыбагентства и их сообщника, занимавшихся незаконным выловом рыбы в промышленных масштабах.

Ранее в Одесской области браконьеры наловили рыбы более чем на 2 млн грн.