В Харькове пара корректировала удары россиян и параллельно торговала наркотиками

фото: СБУ

СБУ и Нацполиция задержали двух корректировщиков в Харькове, совмещавшие наведение российских ударов с подготовкой "закладок" с наркотиками

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Злоумышленниками оказались 38-летний местный безработный и его 24-летняя сожительница.

В "перерывах" между корректировкой атак женщина торговала наркотиками из-за так называемых "закладок", которые оставляла по городу для своих клиентов.

Оба фигуранта дистанционно работали на представителя российской спецслужбы. По указанию куратора, злоумышленники обходили улицы прифронтового города, где скрыто фиксировали пункты базирования Сил обороны.

Затем направляли оккупантам "отчет" в виде фото и геолокаций объектов. Больше всего врага интересовали запасные командные пункты подразделений Вооруженных сил Украины и СБУ.

Сотрудники Службы задержали их в съемной квартире, которую они снимали для конспирации.

Во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны с поличным.

Задержанным доложено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов);

ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, в Харьковской области осудили россиянина, который шпионил для оккупантов. Человек сядет за решетку на 10 лет.

Ранее в Донецкой области задержали российских агентов, которые наводили удары по украинским военным. Предателями оказались 41-летняя медсестра и 56-летний водитель частной компании. По указаниям россиян, они объезжали местность и фиксировали позиции украинской артиллерии.