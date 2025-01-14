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Правоохранители Запорожской области завершили расследование преступной деятельности местного "авторитета", который почти пол жизни провел в тюрьмах и колониях

Об этом сообщает местное издание "ЗаБор", передает RegioNews . Как стало известно, 59-летнему мужчине инкриминируют ряд тяжких преступлений, в частности, торговлю наркотиками и внедрение воровских правил и традиций.

В частности, злоумышленнику инкриминируют распространение каннабиса и метамфетамин среди заключенных и распространении преступного влияния в местах лишения свободы. 27 лет.

В полиции сообщили, что подсудимый неоднократно попадал в поле зрения полиции и в настоящее время обвиняется по нескольким уголовным делам за совершение ряда тяжких преступлений.

При этом было установлено, что за время очередного пребывания в пенитенциарном учреждении мужчина получил авторитет среди осужденных и активно внедрял "воровские" правила и традиции. В частности, он вел "общак", собирал и распределял деньги, продукты питания и другие вещи среди заключенных. Кроме того, злоумышленник контролировал снабжение и распространение наркотических средств и психотропных веществ на территории учреждения.

Да, весной прошлого года он пытался продать каннабис и метамфетамин, а наркотики ему передавал адвокат, которого подсудимый нанял для защиты своих интересов.

Тогда сотрудники полиции задержали правозащитника, а в июле 2024 обвинительный акт в отношении адвоката направили в суд. На основании собранных доказательств правоохранители сообщили так называемому криминальному авторитету о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 255-1 (Установление или распространение преступного воздействия) и ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время следователи завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд.

Напомним, завершено досудебное расследование в отношении помощницы судьи Днепровского апелляционного суда, которая "сливала" уголовникам закрытую информацию из реестра судебных решений.