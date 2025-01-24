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24 января 2025, 16:29

В Днепре аферист продавал для фронта несуществующие авто

24 января 2025, 16:29
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Фото: Нацполиция
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Аферист из Днепра выманил деньги у родственников защитников. Злоумышленник украл у потерпевших около 160 тысяч гривен

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Украины в Днепропетровской области, передает RegioNews .

Аферист продавал несуществующие машины людям, которые искали машины для передачи на фронт. По данным полиции, он создал фейковые аккаунты в нескольких соцсетях, и имитировал продажу разных авто. С каждого "клиента" он брал предоплату.

Потерпевшая переводила средства на банковские счета, которые им предоставлял аферист. После получения денег он сказал, что автомобили якобы находятся в другом месте и нужно подождать. Потом он просто не выходил на связь. Таким образом, аферист обманул двух покупателей на сумму более 160 тысяч гривен. Среди пострадавших – родственники военнослужащих.

Правоохранители разоблачили афериста и провели обыски. У него дома нашли телефоны, разные SIM-карты, технику, деньги и другие доказательства. Возбуждено уголовное производство по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Если вы стали жертвой подобной схемы, правоохранители просят обратиться за номером телефона: 073 21 85 464.

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье будут судить мужчину за кражу денег у военного . Известно, что он нашел SIM-карту защитника и получил доступ к его банковскому счету. Злоумышленник украл более 280 тысяч гривен.

Также сообщалось, что в Житомирской области 19-летний парень похитил деньги у матери без вести пропавшего военного ВСУ .

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