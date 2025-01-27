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27 января 2025, 13:20

В Одессе работники ТЦК избили сына журналистки: против них открыли уголовное производство

27 января 2025, 13:20
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фото: varta1.com.ua
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Одесские полицейские открыли уголовное производство по факту избиения сотрудниками Территориального центра комплектования сына известной журналистки

Об этом сообщила глава прессслужбы полиции Одесской области Любовь Гордиевская, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

По ее словам, открыто производство по ст. 122 Уголовного кодекса, а именно умышленное средней тяжести телесное повреждение.

Напомним, сын журналистки Виктории Колтуновой попал в 11-ю городскую больницу 23 января с переломами 7-9 ребер налево и пневмотораксом. Пострадавшему было проведено дренирование. Сейчас его состояние стабильное, средней тяжести, с положительной динамикой.

Ранее одесская журналистка и писательница Виктория Колтунова обвинила представителей территориального центра комплектования Одессы в избиении сына. В областном ТЦК и СП отреагировали на событие и заявили, что проводят служебную проверку.

По словам журналистки, ее сын похитили работники ТЦК. Парня били около трех часов, требуя деньги, а затем выбросили на дорогу без сознания.

Ранее сообщалось, что в Черкасской области эксначальник ТЦК хотел подкупить действующего руководителя, чтобы оформить отсрочку для своих "клиентов". Размер взятки составлял 2000 долларов.

Одесса полиция криминальное дело журналисты Избиение Одесская область ТЦК
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