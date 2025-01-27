В Одессе работники ТЦК избили сына журналистки: против них открыли уголовное производство

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Об этом сообщила глава прессслужбы полиции Одесской области Любовь Гордиевская, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

По ее словам, открыто производство по ст. 122 Уголовного кодекса, а именно умышленное средней тяжести телесное повреждение.

Напомним, сын журналистки Виктории Колтуновой попал в 11-ю городскую больницу 23 января с переломами 7-9 ребер налево и пневмотораксом. Пострадавшему было проведено дренирование. Сейчас его состояние стабильное, средней тяжести, с положительной динамикой.

Ранее одесская журналистка и писательница Виктория Колтунова обвинила представителей территориального центра комплектования Одессы в избиении сына. В областном ТЦК и СП отреагировали на событие и заявили, что проводят служебную проверку.

По словам журналистки, ее сын похитили работники ТЦК. Парня били около трех часов, требуя деньги, а затем выбросили на дорогу без сознания.

Ранее сообщалось, что в Черкасской области эксначальник ТЦК хотел подкупить действующего руководителя, чтобы оформить отсрочку для своих "клиентов". Размер взятки составлял 2000 долларов.