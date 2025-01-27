Фото: Нацполиция

Об этом сообщает издание "Думская", передает RegioNews.

Суворовский районный суд Одессы принял решение о полицейском, который хотел заработать на горе женщины, у которой погиб ребенок. Правоохранителя признали виновным в злоупотреблении влиянием. Однако он отделался только штрафом.

Трагедия произошла в мае 2023 года. Тогда в Одессе с 5 этажа выпал двухлетний мальчик: ребенок оперся на москитную сетку. К сожалению, спасти мальчика не удалось.

Правоохранители возбудили уголовное производство. Мать испугалась и обратилась за советом к знакомому патрульному полицейскому. Он заявил ей, что она может понести ответственность за злостное невыполнение обязанностей по надзору за сыном. Также он ее испугал, что она может потерять родительские права другого ребенка. Тогда полицейский предложил знакомой, страдавшей от потери сына, решить вопрос за 1000 долларов США.

К счастью, потерпевшая осознала, что взятка точно будет преступлением. Тогда она обратилась к правоохранителям. Полицейский, который хотел взять взятку, был задержан "на горячем".

Однако из-за того, что полицейский не был знаком со следователем и думал что-то сделать только после получения взятки, ему не могли инкриминировать взяточничество. Поэтому суд решил наказать правоохранителя за превышение служебных полномочий. Теперь он заплатит штраф в размере 34 тысяч гривен.

Напомним, на Волыни задержали правоохранителя, требовавшего у предпринимателя 50 тысяч гривен "отката" . Полицейский обещал бизнесмену, что его фирма гарантированно победит в одном из тендеров. Взяточника задержали "на горячем", когда он как раз получал деньги. Чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Также в Днепре будут судить эксначальника одного из управлений полиции в области и его подчиненных. Выяснилось, что его подчиненные вместо несения службы в рабочее время строили ему дачу. При этом параллельно в книги наряда личного состава вносили недостоверные данные, и правоохранители-строители продолжали получать заработную плату.