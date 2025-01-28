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28 января 2025, 09:35

Россияне атаковали Одесщину ракетой и БпЛА: поврежден зерносклад, сгорели автомобили

28 января 2025, 09:35
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фото: Олег Кипер
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Утром 28 января российские военные атаковали Одесский район и Одессу. Захватчики ударили беспилотниками и ракетой

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, передает RegioNews.

"Длительная напряженная боевая работа наших сил ПВО. Вражеская ракета была уничтожена. Обломками сбитых БпЛА было повреждено остекление в четырех жилых многоэтажках и пяти дачных домах. В одном из жилых дворов Одессы загорелись 10 легковых автомобилей, пожарные оперативно ликвидировали пожар. Также поврежден склад с зерном", - говорится в сообщении.

Предварительно, в результате утренней дроновой атаки ранения получили четыре человека. 91-летний мужчина был госпитализирован, другим пострадавшим помощь была оказана на месте.

В настоящее время экстренные службы работают над ликвидацией последствий обстрелов.

Напомним, 28 января российские войска нанесли удары дронами по Одессе. Сообщалось о трех раненых.

Также сообщалось, что в Умани Черкасской области в результате ночной атаки россиян поврежден инфраструктурный объект, есть проблемы со светом.

РФ война Одесса обстрелы Одесская область БПЛА ПВО ракетный удар пострадавшие Кипер Олег Александрович
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