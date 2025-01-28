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28 января 2025, 09:20

Атака дронов в Черкасской области: в Умани проблемы со светом

28 января 2025, 09:20
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иллюстративное фото: getty images
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В Умани Черкасской области в результате ночной атаки россиян поврежден инфраструктурный объект. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения

Об этом сообщил глава ОВА Игорь Табурец, передает RegioNews.

По его словам, в эту ночь в области работали силы ПВО. Впрочем, вражеские атаки не обошлись без последствий для Уманщины.

"Все службы работают, чтобы как можно скорее стабилизировать ситуацию в коммунальной сфере", - подчеркнул Табунец.

Мэр Умани Ирина Плетнева сообщила, что энергетики работают над восстановлением электроснабжения. Сейчас Уманьводоканал работает на генераторах, вода подается в дома, канализационные системы работают. Уманьтеплокоммунэнерго работает над отладкой подачи тепла.

Для координации действий на месте развернут штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Напомним, в ночь на 27 января россияне запустили по территории Украины 104 беспилотника. Силы ПВО сбили 57 дронов.

Умань дрон электричество инфраструктура
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