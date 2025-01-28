Оккупанты ударили дронами по Одессе: пострадали 3 человека

фото: Геннадий Труханов

Об этом сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов, передает RegioNews.

"В настоящее время известно о трех пострадавших в Одессе, еще один человек спасен из заблокированной квартиры", ― проинформировал мэр.

По его словам, взрывная волна выбила окна. На месте работают городские службы, ликвидирующие последствия атаки.

Напомним, ночью РФ атаковала беспилотниками Харьков и область. Зафиксированы разрушения, повреждения объектов инфраструктуры и жилья, есть пострадавшие.