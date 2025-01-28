Россияне ударили по гражданскому предприятию в Харькове: возник масштабный пожар
Во вторник ночью, 28 января, российские войска атаковали Харьков. Удар пришелся по территории гражданского предприятия в Новобаварском районе. На месте "прилета" возник пожар
Об этом информирует мэр Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.
"На месте попадания масштабный пожар. Работают все соответствующие службы. Данных о пострадавших сейчас нет", – говорится в сообщении.
Напомним, в понедельник, 27 января, войска РФ обстреляли Кондрашовку Купянского района Харьковской области. Пострадала 61-летняя женщина.
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